Tunnelimehed said riigilt juba teist korda korvi

Väsimatu ja karismaatlise soomlase Peter Vesterbacka algatatud tunneliprojekti bürokraatliku poole eest vastutab Eestis OÜ Finest Bay Area Development Estonia. Selleks, et asi üldse kuhugi poole liikuma hakkaks, on neil vaja käima lükata eriplaneering ja keskkonnamõjude hindamine. Siis oleks võimalik hiigelprojektiga edasi minna.

Valitsus eesotsas riigihalduse ministri Jaak Aabiga on aga juba kaks korda tunnelimeeste taotlused tagasi lükanud, viimane kord täna. Ta põhjendas, et jätkuvalt on paljud olulised küsimused vastuseta.

Näiteks ei olevat tema sõnul selge, kas kavandatakse avalikku raudteed või mitteavalikku. «Samuti on ebamäärane, milline on projekti rahastus ja tasuvus,» loetles Aab. Mäletatavasti teatas Vesterbacka aga tänavu märtsis, et raha on olemas – tal õnnestus ära veenda hiinlased, kes on valmis panustama 15 miljardit.

Minister lisas, et täpsustamist vajab ka riigi roll – milliseid tegevusi riigilt eeldatakse ning millised kohustused ja kulud projektiga riigile kaasnevad. Seda isegi juhul, kui tegemist on 100 protsenti erasektori ettevõtmisega. Näiteks tõi ta välja, et riik peaks arendama merealust päästevõimekust, kui tunnelis juhtub õnnetus.

Aab tõstatas järgmise olulise küsimuse: kuidas haakub kavandatav tunnel Rail Balticu raudteetrassiga? Tema sõnul pole neil täit kindlust, kas tunnelis kasutatakse Euroopa rööpmelaiust 1435 mm või Vene rööpmelaiust 1520. Viimasel juhul ei saaks tunnelit Rail Balticuga ühendada.

Lisaks rõhutas Aab, et enne otsuse tegemist tahavad nad rääkida Soome valitsusega.

Soomlased on soosivamad

Finest Bay Area Development Estonia esindaja, advokaat Paul Künnap ütles, et loomulikult riigi vastus neid õnnelikuks ei tee. «Eks me analüüsime vastuse põhjalikult läbi ja siis otsustame edasi,» rääkis Künnap, kelle sõnul oli nende riigi eriplaneeringu taotlus igati korralik ja põhjalik.

Ta lisas, et mitmeid probleeme, millele minister Aab tähelepanu juhtis, ei saagi nad ilma eriplaneeringu algatamiseta üldse alustada. Ehk tegemist on natukene «nokk kinni, saba lahti» olukorraga.

Kuigi Künnap jäi diplomaatiliseks, andis ta mitu korda mõista, et Soome valitsus on tunnelist rohkem huvitatud ja menetleb taotlusi oluliselt kiiremini. Näiteks algatati üle lahe eriplaneering juba aasta aega tagasi. «Seal on tuntav vahe, kuidas Eestis ja Soomes asju aetakse,» märkis ta. Samal ajal andis ta endale aru, et unikaalne tunnel ongi väga keeruline projekt, mille jaoks lubade saamine võtab aega.