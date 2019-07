16-aastane noormees teenis õhtuga kolm miljonit dollarit

Võistlus toimus New Yorgis, Arthur Ashe tennisestaadionil, kus vaid paari nädala pärast algab mainekas tenniseturniir US Open. Giersdorfi auhind on vaid 800 000 dollarit vähem, kui summa, mille teenib US Openi võitija. Võrdluseks võib veel tuua, et Wimbledoni võitja läheb koju natukene alla kolme miljoniga ning Tiger Woods teenis viimases Mastersi võiduga kaks miljonit dollarit.

E-spordist on saanud viimase paari aastaga multimiljardi äri ja mitmesuguste turniiride auhinnafondid muutuvad üha kopsakamaks, sest aina rohkem suurettevõtteid näevad võistlusliku elemendiga arvutimängude spordiliigades võimalust reklaamida oma tooteid ja brände kiiresti kasvavale vaatajaskonnale. Kuna statistikate järgi triivib noorem põlvkond traditsioonilisest spordist üha kaugemale, siis sponsorite jaoks on oluline hüpata uuele rongile.

Fortnite on saanud globaalseks fenomeniks, millel on umbes 200 miljonit registreeritud kasutajat. Mäng on tasuta, kuid selle arendaja Epic Games teenib üüratuid rahasummasid tasuliste mängusiseste kostüümide ja muude aksessuuaaride müügiga. Fortnite'i on tugevalt kritiseeritud raha välja meelitamisega lastelt, kellel on mängusiseselt lihtne hankida erinevaid tasulisi iluvidinaid. Lisaks on süüdistatud mängu lastes sõltuvuse tekitamises.