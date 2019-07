Tööjõurendifirma: firmad koondavad pigem kohaliku kui ukrainlase

Viimastel aastatel on tihti arutatud, kas ja kui palju kolmandatest riikidest pärit tööjõudu me Eestisse lubame. Tundlik teema sai uut hoogu juuli keskpaigas, mil siseministeerium tuli välja kavaga, kuidas ebaseadusliku tööjõu sissevoolu ohjeldada. Sel puhul selgitas Kulbin rendiäri telgitaguseid ning rääkis, mida tuleks igasuguste piirangute seadmisel tähele panna.

Seal, kus on nõudlust, tekib pakkumine. Kui Eesti ettevõte ei suuda siit piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu leida, teeme meie seda nende eest ja toome töötajad Lätist ja Ukrainast. Meil on seal pikaajalised äripartnerid ja värbamisspetsialistid, kes vastavalt Eesti firmade vajadustele tööjõudu otsivad.

Tööjõu otsimine pole nii lihtne, nagu eemalt võib-olla paistab: et viskad kuulutuse üles ja inimesed on kohal. Kui tood Eestisse vale inimese, kes tööandjale ei sobi, on see kohe kulu. Sa oled teinud kulutused ja ettevõtjal jääb töö tegemata. Mõlemad kaotavad.