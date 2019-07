Nokiast miljonitega lahkunud advokaat elab nüüd peost suhu

Palmu oli advokaadina arvestanud sellega, et võlgade katteks võib juhtimiskeskus müüki minna, kuid 2015. aastal otsustas ringkonnakohus, et ka Palmu isiklik vara realiseeritakse.

«Alguses pidin otsustama, kas kavatsen kogu oma elu häbeneda, et ettevõtjana läbi kukkusin. Siis aga hakkasin oma kogemusest rääkima, et inimesed saaksid aru, et pankroti puhul pole midagi häbeneda. See võib juhtuda ükskõik kellega,» ütles ta.