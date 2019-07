Sadamasse jõudis selle suve suurim kruiisilaev

Kokku külastab Tallinna kuni 7300 kruiisituristi. Kella 7.39 ajal jõudis Peterburist kohale Malta lipu all sõitev 16-tekine ja 316 meetri pikkune Mein Schiff 1, mille pardal on kuni 3000 reisijat. Kümnepäevane ringreis algas ja lõpeb Kielis. Laeva põhiline einestusala on disainitud art déco'likus stiilis, nii nagu see 1930-ndate ookeanilaevadel tavaks oli. Kella 17 ajal võtab alus kursi Stockholmile.