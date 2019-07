viiteid olnud ammu. Eile ütles Sõõrumaa, et tema ka ei tea täpselt, kes praegu tänavate märgistuse ja fooride rajamisega tegeleva ettevõtte omanik on.

1973. aastal loodud Signaali uuteks omanikeks saavad 70-protsendise osalusega U.S Invest ja 30-protsendise osalusega Europarki emafirma Kovanen Holding. Seda siis, kui konkurentsiamet tehingule heakskiidu annab. Sõõrumaa rääkis, et Kovanen Holding kaasati ostu, sest on hea omada partnerit, kellel on jõudu ja mõtteid ettevõttele uusi, tänapäevaseid asju juurde luua. «Ja eks kallis oli ka võib-olla,» lisas ta, tehingu hinda avaldamata.