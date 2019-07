Investor Mari sai kaks valusat hoopi, aga portfell puhkes õide

Mul jooksis õnnevärin läbi keha, kui keset juulit oma investeeringute seisu vaatasin. Kui mäletate, siis veel aasta alguses langes minu investeeringute koguväärtus korraks isegi alla algselt panustatud 20 000 euro. Ja kui ma siis avasin päikese eest varju otsides oma telefonis pangaäpi ja nägin, et mu investeeringute koguväärtus on kasvanud üle 22 000 euro ehk poole aastaga kümnendiku võrra, siis tuli tõesti naeratus näole. Tundus, et olen lõpuks ree peale saanud.