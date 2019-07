Lennusadamas prooviti päästepaati uputada

Lennusadama sadamakapten Lauri Väinsalu ütles, et iga kuu viimasel neljapäeval toimuvate vabas vormis hariduslik-meelelahutuslike koosviibimiste mõte on julgustada algajaid väikelaevnikke ning anda neile ohutuks ja meeldivaks meresõiduks vajalikke teadmisi.

«Seda üritustesarja Merd Mööda Matkama korraldame küll Meremuuseumi egiidi all meie Lennusadamas, aga oodatud on kõik väikelaevnikud ja meresõiduhuvilised, kel soov oma teadmisi ja oskusi täiendada,» selgitas Väinsalu ja lisas, et info ürituste kohta on leitav Meremuuseumi ja Lennusadama sotsiaalmeedialehekülgedelt.