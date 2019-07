Nordica tütar liisib üheksa lennukit

Regional Jeti müügikäive oli ligi 68 miljonit eurot ja see kasvas 2017. aastaga võrreldes 80 protsenti. Intensiivne laienemine ja investeeringud suutlikkusse teha lende suuremas mahus avaldasid negatiivset mõju ettevõtte omakapitalile, kuid omanikud on praeguseks selle küsimuse lahendanud.

Kasv jätkub ettevõtte teatel ka 2019. ja 2020. aastal uute pikaajaliste lepingute sõlmimisega. Need näevad ette nelja ATR72 ja seitsme CRJ900 rakendamist klientide tellimuste täitmiseks. Enne 2020. aasta suvehooaega alustatakse käitamist uue lennukitüübiga, milleks on 110- kuni 120-kohalised reaktiivlennukid Embraer 190/195.

«See on äärmiselt muljetavaldav, kui lühikese aja jooksul on organisatsioon suutnud ettevõtte äriidee muuta suurepärasteks tulemusteks. Meie praegused näitajad on lennundustööstuses selgelt üle keskmise. Oleme nüüdseks ületanud kriitilise massi lennukite arvu osas, et olla väga konkurentsivõimeline, paindlik ja kindlalt jätkusuutlik regionaallende tegev lennuettevõte,» rääkis lennufirma juht Jan Palmér.