Kapist välja? Sõõrumaa ostab Eesti salapäraseima ettevõtte

Postimees kirjutas mai lõpus, et Signaal on olnud üks Eesti salapärasemaid ettevõtteid. Selle tegelik omanik on ühel ja teisel hetkel varjunud advokaatide selja taha, Šveitsi ja Küprosele. Signaali viimane omanikuvahetus toimus pool aastat tagasi, kui ettevõtte võttis üle Hollandi jurist Thomas Karsten Beute. See muutus toimus täpselt kuu aega enne, kui Eestis jõustus seadusemuudatus, mis nõuab kõikide ettevõtete lõplike kasusaajate avalikustamist.

Postimees kirjutas toona, kuidas Sõõrumaa seosed signaaliga on konkreetsed ja ulatuvad aastate taha. Näiteks on suurärimees seotud Signaaliga läbi laenulepingu, mille pandiks on tema luksuskorter.

Nüüd ootab ostutehing veel konkurentsiameti luba ja asjakohane taotlus esitatakse ametile lähiajal. Kui heakskiit saadakse, siis omandab U.S.Invest 70% ja Kovanen Holding 30% Signaalist. Tehingu maksumust osapooled kokkuleppel ei avalikusta.

U.S.Investis teenindusvaldkonna ettevõtteid koondava USS Grupi juhatuse esimehe Raul Paruski sõnul on neil huvi erinevate teenuste valdkonna ettevõtete omandamise vastu. «Signaal TM meeskonnal on muljetavaldav insenertehniline võimekus ja kompetents ning seetõttu on ettevõtte ostmine loogiline samm meie grupi teenusteportfelli laiendamisel. Usun, et avalikus ruumis turvalise liikumise korralduse lahendusi pakkuva Signaal TM ost avab meile huvitavaid uusi võimalusi,» kommenteeris Parusk ostutehingut.

Kovanen Holding OÜ omaniku ehk Europark Estonia tegevjuhi Karol Kovaneni sõnul on Signaal TM väga suure tulevikupotentsiaaliga ettevõte. «Esmapilgul on tegu tugeva vanakooli ettevõttega, mis toodab liiklusmärke ja haldab valgusfoore. Samas nende tegevusvaldkond laiemalt on inimeste liikumise juhtimine ja siin on küllaga avastamata maad. Märgid, jooned ja foorid jäävad, aga juurde tuleb reaalaja andmetega arvestav terviklik liikumise juhtimine, erinevad targa linna lahendused,» lisas Kovanen.

Aastal 1973 asutatud liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM on Eesti üks suurimaid liikluskorraldusteenuseid pakkuvaid äriühinguid.

Signaal, kelle omanikku keegi varasemalt täpselt ei teanud, võitis järjest riigihankeid. Ka eelmine majandusaasta oli ettevõttele edukas. Müügitulu kasvas 30,2 protsenti, ulatudes 6,6 miljoni euroni. Kasum tegi aga veel suurema hüppe, kasvades 54,8 protsenti 681 887 euroni.

Suurim osa müügist ehk 2,3 miljonit eurot tuli valgusfooride ja muude ITS süsteemide paigaldusest ja hoodlusest. 2,1 miljonit eurot teeniti liikluskorraldusvahendite tootmisest, paigaldusest ja hooldusest.