Urve Palo juhtimise alla läinud kasiino kobab kahjumis

Novoloto OÜ mullune müügitulu oli 6,7 miljonit eurot ning aasta lõpetati pea 3 miljoni euroses kahjumis. Krõbedale kahjumile vaatamata on kasiino näinud kurvemaid aegu, näiteks 2017. aastal oli kahjum ligi 4 miljonit.

Majandusaasta aruandest selgub, et suurimaks kululiigiks oli mullu hasartmängumaks, mida tuli tasuda 2,95 miljonit eurot, järgnesid tööjõukulud, põhivara kulum ja üürikulud. 2018. aasta jooksul anti ettevõttele laenu 2,21 miljoniteurot emaettevõtte poolt, et finantseerida laienemist ja opereerimist.

Novolotos töötas mullu keskmiselt 172 töötajat ning ettevõtte tööjõukulud olid 2,6 miljonit eurot, mille hulgas on ka juhatuse liikmetele makstud eurot, s.h. juhatuse liikmetele makstud 20 000 eurot.

Palo tunnistassuve alguses, et kasiinovaldkond on temale uudne, mistõttu tähendab uus amet nii põnevat kui ka vastutusrikast väljakutset. «Novomatic pole ainuüksi üks oma valdkonna suurimatest terves maailmas, vaid ka innovaatiline ning sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Minu peamine eesmärk on hoida Eestis emaettevõttele väärilist taset ning kasvatada turuosa,» sõnas Palo.