SUUR HINNAVÕRDLUS: kust saab märjukese kõige odavamalt kätte?

«Esimese juuli hommikul muudeti koheselt umbes 300 enimmüüdava toote hinda ja ülejäänud toodete hindu on muudetud jooksvalt, vastavalt sellele, kuidas uue hinnaga kaup on poodidesse tarnitud,» ütles Super Alko esindaja Riho Maurer hindasid kommenteerides. «Tänaseks on üle 90 protsendil toodetest uued hinnad,» lisas ta.

Alkoholihindade langust on võimalik näha enamustes Eesti kauplustes ja selle tõttu on märgata müügi suurenemist. «Eesti Super Alko, Cityalko ja Viinarannasta C&C alkoholile spetsialiseeritud kauplustes on olnud juulikuu algul märgatav käibe tõus võrreldes 2018 aasta juuliga,» märkis Maurer. Sama on varasemalt Postimehele kinnitanud ka jaeketid, kelle sõnul on eriti heaks kaubaks läinud soodne viin.