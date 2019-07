Uus seadus ähvardab eakaid katastroofiga

«Tulemas on sotsiaalkatastroof,» leidis aktsiaseltsi Lõuna-Eesti hooldekeskuse omanik ja Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liidu juhatuse liige Vambola Sipelgas, kelle sõnul tähendavad uuest aastast kehtima hakkavad nõuded, et suur osa senistest hooldajatest kaotab töökoha ja abi vajavaid vanureid pole kuhugile paigutada, sest edaspidi peab teenust vahetult osutaval hooldustöötajal olema hooldustöötaja kutse või ta peab olema läbinud kutseõppe tasemeõppe õppekava või täienduskoolituse.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse sõnul on hooldekodudel olnud neli aastat, et hooldajaid koolitada ning tema hinnnangul see, kes pole jõudnud selle aja jooksul õppeid ära teha, on olnud lihtsalt laisk.