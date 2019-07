Nissan teatas 12 500 töökoha koondamisest

Nissani tegevjuht Hiroto Saikawa ütles neljapäeval peakorteris Yokohamas toimunud pressikonverentsil, et kontsern muudab nüüdsest väga oluliselt oma investeerimisstrateegiat ja rõhutas, et edaspidi keskendutakse kulude kärpimisele. Saikawa sõnul on viletsate majandustulemuste taga kahanev müük kõigil maailma turgudel, kuid eriti terav langus tuli USA autoturult.