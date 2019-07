Jaapan eemaldab Lõuna-Korea usaldusväärsete kaubanduspartnerite nimekirjast

Jaapani kehtestatud kaubanduspiirangud on pannud pinge alla globaalsed nutitelefonide ja kiipide tarneahelad ning avaldab survet suurtele Lõuna-Korea elektroonikahiidudele nagu Samsung Electronics, SK Hynix ja LG Electronics. Soul on ähvardanud Tokyot enda poolsete vastumeetmetega, mis võib panna aluse täismahus kaubandussõjale.

Jaapani ja Lõuna-Korea suhted on brutaalse okupatsiooniajaloo tõttu olnud alati parimal juhul jahedad, kuid need on järsult halvenenud pärast seda, kui Nippon Steel keeldus kohtu poolt määratud hüvitisi maksmast. Jaapanlased leiavad, et kohtuotsus on ebaõiglane, sest kaks riiki lahendasid ametlikult sunnitööjõu küsimuse 1965. aastal, mil taastati diplomaatiliselt suhted. Jaapan nõustus toona andma Lõuna-Koreale majandusabi 800 miljoni dollari ulatuses.