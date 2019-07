Tallinna Vanasadama kai ääres seisab luksusjaht Bristolian

35 meetrit pikk ühemastiline luksusjaht valmis 2008. aastal. Laeva süvis on 5,25 meetrit ning enamustesse väikesadamatesse see purjekas sisse ei mahu. Laeval on luksuslikud sviidid 6 inimesele, sealhulgas kaptenikajut. Lisaks on purjekal eluruumid 5-liikmelisele meeskonnale.