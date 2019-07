Ratas: riik võiks hakata jälle elektriautode ostmist toetama

Keskkonnaminister Rene Kokk lisas valitsuse pressikonverentsil, et keskkonnaministeeriumis on praegu väljatöötamisel meede, millega plaanitakse toetada nii füüsiliste- kui ka juriidiliste isikute elektriauto soetamist 5000 euroga.

Peaminister rääkis valitsuse pressikonverentsil, et kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks on palju võimalusi, näiteks ühistranspordi üleviimine biometaanile või elektrile, trammiliikluse arendamine, jalgrattateede rajamine, hoonete soojustamine ning raudtee elektrifitseerimine, mille valitsus on juba otsustanud.

"Meie eesmärk on kujundada Eesti majandus sajandi keskpaigaks konkurentsivõimeliseks, vähese süsinikuheitega majanduseks. See tähendab, et peame tegutsema kohe, sest investeeringud on pikaajalised ja mahukad ning see eeldab kõikide ühiskonnagruppide panustamist," ütles Ratas.