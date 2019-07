Euroopa Keskpank jättis intressimäärad senisele tasemele

Nõukogu eeldab, et ECB baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel ka vähemalt 2019. aasta lõpul ning igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2 protsendist allpool, ent selle lähedal.