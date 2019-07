Mertsina: liigsed piirangud välistööjõule pole mõistlikud

Peaökonomist märkis, et ühesugune, Eesti keskmise või kahekordse keskmise palga nõue muudab välistööjõuga tegelemise küll lihtsamaks, kuid see suurendab kunstlikult mitmete tegevusalade ja enamike maakondade ettevõtete tööjõukulu ning halvemal juhul vähendab asjatult nende konkurentsivõimet.

Välismaalaste seaduse järgi on tööandja nimelt kohustatud kolmandatest riikidest tulnud lühiajalistele töötajatele maksma vähemalt Eesti keskmise brutokuupalga ehk 1310 eurot, tippspetsialistidele aga kahekordse brutokuupalga. Mertsina hinnangul on välismaalaste jaoks kehtiv keskmise palga nõue võrreldav impordile seatud tõkkega.

Viie aastaga on Eesti keskmine palk tõusnud kokku 39 protsenti, ettevõtete tööjõukulu aga 47 protsenti. «Kiiret palgakasvu on võimaldanud küll viimaste aastate tugev nõudlus, kuid veelgi olulisema mõjuga on olnud tööjõupuudus,» märkis peaökonomist.