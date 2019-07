SEB: noored on tublid rahakogujad, kuid kesised raha hoidjad

Investeerimine on enim levinud nende seas, kes koguvad üle saja euro kuus. Kõige ebapopulaarsem on investeerimine noorte seas, kes panevad kõrvale väiksemaid summasid.

«Vaadates noorte finantskäitumise uuringu tulemusi, näeme, et primaarsed finantskirjaoskuse reeglid on neil hästi paigas: kulutused on kontrolli all, säästmine on saanud osaks rahakasutusrutiinist ning ka investeerimine hakkab võitma aina rohkem tähelepanu,» ütles SEB Markets osakonna finantsturgude riskinõustaja Martin Sillasoo pressiteates.