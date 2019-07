Üliambitsioonikalt alustanud odavpoekett vajus raskustesse

Kui eelmisel aastal suutis ärinime A1M OÜ all tegutsev poekett nina napilt vee peal hoida, teenides 71 000 eurot kasumit, siis eelmisel aastal tuli 10 miljoni eurose käibe juures vastu võtta pea 600 000 eurone kahjum. See paiskas ka osaühingu omakapitali miinusesse ehk neil on kohustusi rohkem kui varasid.