Kas Milder kukutas Baltika väärtuse alla miljoni?

Kokku tehti teisipäeval tehinguid 17 294 Baltika aktsiaga ning aktsiahind kukkus veerandi võrra 30 sendilt 23,1 sendi peale, mis on ühtlasi kõigi aegade madalaim tase. Sellega vajus ka ettevõtte turuväärtus alla miljoni euro tasemele, täpsemalt 942 361 euroni. See teeb Baltikast ülekaalukalt väiksema turuväärtusega ettevõtte Tallinna börsi põhinimekirjas.

Eile õhtuse seisuga kuulub Milderile veel 45 000 Baltika aktsiat ehk 1,1% osalus ettevõttes. Endine juht on see aasta olnud müügiga hoos, näiteks mais müüs ta kokku 145 335 Baltika aktsiat, teenides müügist üle 27 000 euro. Toona tõi Milder põhjuseks, et vabastab suveks taskuraha.