Tesla lükkas kasumi taas kaugemale tulevikku, aktsia läks langusesse

Tesla aktsia kukkus USA börsil kauplemisjärgsetel tundidel 11,5 protsenti. Ettevõtte tegevjuht Elon Musk on lubanud viia firma selle aasta jooksul kasumisse ning ta on seepärast investorite poolt üha suurema surve all. Musk on üritanud kärpida autotootja kulutusi nii palju kui vähegi võimalik, pannes samal ajal suuri rahasid projektidesse, mis aitaks tootmist laiendada, näiteks Shanghai tehas ja Model Y tootmisliini rajamine.

Musk lubas algselt kasumit 2018. aasta kolmandas kvartalis, kuid on lükanud seda sihtmärki korduvalt edasi. Nüüd lubab ta kasumit selle aasta neljandaks kvartaliks ja nulli jäämist käesolevaks kvartaliks. Kolmapäevases teates lubas Tesla keskenduda kasumi asemel rohkem tootmisvolüümi laiendamisele. Autotootja müüs möödunud kvartalis rekordilise koguse autosid.

Muski sõnul on Tesla muutunud peaaegu isemajandavaks ja ei vaja tõenäoliselt rohkem investorite poolseid rahasüste. Paljud majandusanalüütikud on aga endiselt Tesla tuleviku suhtes väga skeptilised ning ei usu, et firma võiks kunagi üldse kasumit teenida. Kuna üha enam traditsioonilisi suurautotootjaid hakkavad pakkuma oma mudeleid ka elektriliste versioonidena, siis seisab Tesla silmitsi ka aina karmima konkurentsiga.

Tesla prognoosib praeguse seisuga, et ettevõte toodab selle aasta lõpuks 10 000 autot nädalas.