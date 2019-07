Luksusautode tootja Aston Martini aktsia kukub kivina

Briti firma sõnul on nõudlus vähenenud üle kogu Euroopa ja tarned edasimüüjatele on kahanenud ligi viiendiku võrra. Autotootja prognoosib, et sellel aastal läheb müügiks umbes 6300 - 6500 autot, mis on üksjagu vähem võrreldes varasema prognoosiga 7100 - 7300 autot. Varasemast viletsam müük ootab Aston Martinit tõenäoliselt ka järgmisel aastal ja seda «makroökonoomilistel põhjustel».