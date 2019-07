Põllumehed seletavad seda sellega, et ilmad on olnud viljakasvuks soodsad – soojad, aga mitte liiga kuivad – ning ehk mängib oma osa ka selle aasta suur talivilja osakaal, mis keskmiselt on suviviljast saagirikkam. Baltic Agro arendusdirektori Margus Ameerikase sõnul on praegu põldudel vilja lausa rekordiliselt palju.