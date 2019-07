Eesti käsitööõllebuum alles koidab

Kuigi aina enam on kuuldusi käsitööõllebuumi lõppemisest ning pruulikodade kahjumitest, ei peegelda need täielikku turuolukorda. «Praegu toimub turu korrastumine. Langevad ära nõrgemad ettevõtted – Hiiumaa Pruulikoda läks pankrotti ja Õllevõlur pani oma uksed sisuliselt kinni. Langevad ära sellised tootjad, kes tootsid suhteliselt samasugust asja suurtele tootjatele. Ei ole mõtet ju toota samasugust asja, kui see on kallim,» selgitas Põhjala tegevjuht Enn Parel. «Põhjala põhimõte on kogu aeg olnud toota väga tugevate maitsetega õlut. Ma vaidleks vastu mõne teise väiketootja ütlusele, et ei saa hulle katsetusi teha. Meie teeme hulle katsetusi kogu aeg ja meil läheb seda tehes väga hästi,» lisas Parel.