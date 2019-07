Briti rahandusminister Philip Hammond pani ameti maha

Hammond, kes on jõuliselt vastu leppeta Brexitile, mida Johnson ei ole välistanud, ütles kirjas ametist lahkuvale peaministrile Theresa Mayle, et lahendamata Brexiti-küsimus tekitab ebakindlust majandusele.

Hammond ütles juba pühapäeval, et astub tagasi, enne kui Boris Johnson saab peaministriks, kuna ei suudaks kunagi tema Brexiti-strateegiaga nõustuda. «Olen kindel, et mind ei vallandata, sest ma lahkun ise, enne kui sinnamaani jõuame,» ütles Hammond toona BBC televisioonile antud usutluses, milles oletas, et Johnson nimetatakse peaministriks.