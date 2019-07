Euroopa Komisjon: pangad sageli lihtsalt eiravad rahapesuvastaseid nõudeid

Komisjon analüüsis pärast tihedat suhtlemist Euroopa Parlamendiga ja Nõukogu möödunud aasta detsembri sellekohast taotlust kümmet viimast avalikuks saanud rahapesujuhtumit Euroopa Liidu (EL) pankades, et teha kindlaks nende põhjused ja kuidas neid edaspidi vältida, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Aruandest ilmnes, et pankadel puudusid sisemised mehhanismid rahapesu ärahoidmiseks ning nad ei kohandanud rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastast poliitikat oma riskantsetele ärimudelitele. Aruandes rõhutatakse ka, et sellist poliitikat ei olnud kas üksikute üksuste või grupi tasandil kooskõlastatud.

Ühtlasi ilmnes, et riiklike ametiasutuste järelevalvetegevuse õigeaegsus ja mõjusus erinesid märkimisväärselt. Nimelt esines olulisi erinevusi prioriteetide seadmise ning ressursside, oskusteabe ja töövahendite eraldamise alal.

Täpsemalt kippusid järelevalveasutused pangagruppide järelevalve puhul ülemäära usaldama asukohaliikmesriigi rahapesuvastast raamistikku ja see vähendas järelevalvemeetmete mõjusust piiriüleste juhtumite puhul EL-i tasandil. Peale selle vähendas vastutusalade jaotus rahapesuvastaste asutuste, usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutuste, rahapesu andmebüroode ja õiguskaitseasutuste koostöö tulemuslikkust.

Need puudused viitavad EL-i normide rakendamisel esinevatele struktuursetele probleemidele, mida ei ole veel lahendatud. Normide rakendamist takistab regulatiivne ja järelevalveline killustatus ning see, kui erinevad on avaliku sektori asutuste ülesanded, volitused ja neile kättesaadavad töövahendid, selgus aruandest.