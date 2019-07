Eesti purjetamistiim läheb esimesena Šveitsi uut SSL-47 jahti testima

Jalgpalli MM finaalturniirist inspireeritud purjetamisvõistlus Star Sailors League Gold Cup on võistlussari, milles erinevate riikide tipp-purjetajatest koosnevad tiimid asuvad võistlema maailma parima purjetamisriigi tiitli nimel. Võistlusteks on loodud täiesti eraldi uus paadiklass SSL-47, mis on valmistatud võistlusjahi RC 44 põhjal. Riikide tiimid koosnevad parima rahvusvahelise rankinguga purjetajatest. Nii on näiteks Eesti tiimi kapteniks Tõnu Tõniste. Võistlused on ellu kutsunud SSL ehk Star Sailors League. Tegemist on purjetamise liigaga, mis käivitati 2013 aastal 100 kuulsa purjetaja poolt purjetamise promomiseks.