Tele2 tahab sidevõimsuse Euroopaga mitmekordistada

«Baltic Highway on praegu kõige olulisem andmeside otseühendus Eestist Kesk-Euroopasse ning selle suuremad kliendid on ülemaailmsed internetiettevõtted ning telekomifirmad. Nõudlus suurte andmesidemahtude edastamiseks kasvab iga aastaga märkimisväärselt ning Baltic Highway maht on praegu 75 protsendi ulatuses juba kaetud,» lisas ta.