See naine teenib ühe Instragrami-postitusega rohkem kui enamik inimesi oma elu jooksul

Forbes nimetas märtsis Kylie Jenneri kõige nooremaks miljardäriks, kes on oma varanduse ise teeninud ja pani tema pildi miljardäride numbri esikaanele. Enamik Kylie Jenneri varandusest tuleb tema enda loodud kosmeetikabrändist Kylie Cosmetics, mille väärtus on umbes 900 miljonit dollarit. Tema tooteid müüakse rohkem kui tuhandes kosmeetikapoes üle kogu USA ja internetis.

Jenneril on Instagramis 141 miljonit jälgijat. Alles kevadel oli see number 128 miljonit, mis annab üpris hästi märku sellest, kui kiiresti tema jälgijaskond kasvab. Jälgijate arvu poolest jääb ta siiski alla näiteks Ariana Grandele, kes on Instagrami-rikkurite edetabelis teisel kohal. Grandel on 159 miljonit järgijat, kuid ta teenib ühe postitusega 966 000 dollarit. Kõige rohkem on Instragramis jälgijaid jalgpallur Cristiano Ronaldol, kelle tegevustel hoiab silma peal 173 miljonit kasutajat. Ronaldo on Instagrami jõukuse edetabelis kolmas ja teenib postituse pealt 975 000 dollarit.