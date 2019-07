IMF-i hoiatus: maailmamajanduse jaoks on tulemas ebakindel aasta

Samas jäi raportist kõlama hoiatus, et olukord võib kiiresti halveneda.

«Globaalne majanduskasv on loid ja haavatav, kuid see ei pea nii olema, sest osa sellest on ise põhjustatud,» ütles IMF-i peaökonomist Gita Gopinath ajakirjanikele.