Valio saavutas rekordilise käibe

Valio Eesti tegevdirektori Maido Solovjovi sõnul aitasid heale müügile kaasa ennekõike tugev kvaliteedikuvand ja edukas müük Eestis, aga ka kasvav müük välisturgudel. «Lisaks 2,5% joogipiimale on märkimisväärselt kasvanud ka 3,8-4,2% Maapiima tootmismahud. Positiivse üllatuse osaliseks saime me Läti turul, kus eestimaine Alma piim tõukas positsioonilt Läti senised bränditud joogipiima kategooria turuliidrid – see on suur saavutus ja tunnustus kogu Laeva meierei meeskonnale,» ütles Valio juht pressiteate vahendusel.

Ka Valio juustud on müünud hästi nii kodu- kui ka välisturgudel. Valio ekspordi lipulaev Forte juust on tõestanud ennast eksporditurgudel kvaliteetse tootena ning üha rohkem populaarsust on kogumas Valio teine itaaliapärane kõvajuust Gran Regale. Solovjovi sõnul on huvi Valio juustu müümise vastu üles näidanud ka islamiriikide ja -kogukondade esindajad, mistõttu läbis Valio möödunud aastal põhjaliku hindamise ja sai tänavu kevadel Halal-sertifikaadi.

«Kodumaine tarbija hindab aga jätkuvalt traditsioone ning edukalt oleme suutnud müüa ka 35-aastase ajalooga Valio Atleet juustu. Uuematest toodetest oleme üha rohkem tähelepanu pööranud Valio Viola sulajuustusarja arendamisele ning seegi kaubamärk on saanud oma arvukate maitsetega paljude lemmikuks,» rääkis Solovjov.

2018. aasta kasum jäi möödunud aastaga samale tasemele, kuid Solovjovi kinnitusel võib tulemusega möödunud aasta keerulisi olusid arvesse võttes siiski igati rahule jääda.

«Ettevõtete kulubaas on töötasude, kütuse ja muude energiakulude tõttu märkimisväärselt suurenenud, kuid tihe konkurents kohalike ja välismaiste toodete vahel ei võimalda letihindu kuludega samas tempos tõsta. Seetõttu on oluline leida võimalusi efektiivsemaks tootmiseks ning see tähendab omakorda investeeringuid,» selgitas ta.

Tõhusamate tootmisvõimaluste tagamiseks kasvatas Valio möödunud aastal pea miljoni võrra ka investeeringute suurust – kui 2017. aastal investeeris Valio erinevatesse arendusprojektidesse 4,9 miljonit eurot, siis möödunud aastal kasvas see summa 5,9 miljoni euroni.

«Suurima osa investeeringutest nõudis Laeva meierei uus kodujuustuhoone ja tootmisliin maksumusega 5,6 miljonit eurot. Tänu uuele liinile suudame toota senisest kaks korda rohkem kodujuustutooteid, kulutades selleks kaks korda vähem vett. Liin on edukalt käivitunud ning lähiaastatel on nii Eesti kui ka eksporditurgudel oodata mitmeid uusi ja põnevaid kodujuustutooteid,» sõnas Valio Eesti juht.