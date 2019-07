Air Baltic on edukalt emiteerinud 200 miljoni euro ulatuses võlakirju

Suurtehing võeti hästi vastu nii kohalike kui ka rahvusvaheliste investorite kogukonna poolt, mille tulemusena jaotusid võlakirjad rohkem kui 100 investorile 25 erinevast riigist ning väärtpaberite nõudlus ületas pakkumise.

Air Balticu juhtkond koos J.P. Morgan ja SEB pangaga on korraldanud väga populaarseks osutunud kuuepäevalise firma tutvustamisürituse, kohtudes investoritega nii kolmes Balti pealinnas kui ka Londonis, Frankfurdis, Zürichis, Genfis ja Helsingis.

Air Balticu juhatuse esimehe Martin Gaussi sõnul on toimuv lennufirma jaoks ajalooline samm, millega ettevõte mitte ainult ei teostanud seni suurima võlakirjade emissiooni Läti äriajaloos, vaid samuti sai ka esimeseks lennufirmaks Kesk- ja Ida-Euroopas, mis astus rahvusvahelisele kapitaliturule Eurovõlakirjade pakkumisega.

«Investorid on näidanud meile selgelt, et nad näevad Air Balticu strateegiat küpse ja tugevana. Me jätkame oma kasvustrateegiaga, mis on kirjeldatud äriplaanis Destination 2025 ning tänu edukale võlakirjade emissioonile saame oluliselt tugevdada oma likviidsust ja jätkame investeeringutega meie lennukiparki.»

Paulius Žurauskas, SEB Baltikumi divisjoni kapitaliturgude juht lisas, et see tehing näitab tugevat toetust ja tunnustust Air Balticu krediidiajaloole nii kohalike kui ka rahvusvaheliste investorite poolt. «Baltikumi ja Põhjamaade investorid on näidanud tugevat nõudlust airBaltic’u võlakirjade vastu ning see tehing loob sillutab teed kapitaliturgude edasisele arenemisele meie regioonis.»

200 miljoni euro ulatuses võlakirjade lunastamistähtaeg on viis aastat ning fikseeritud aastane kupongimäär on 6,75 protseti. Võlakirjade väljastamine toimub ootuste kohaselt 30. juulil 2019. Võlakirjad noteeritakse Euronext Dublini väärtpaberibörsil, mis on globaalselt üks enimtunnustatud võlakirjade vahendajaid.

Võlakirjade emissiooni globaalseks koordinaatoriks on Air Baltic valinud s J.P. Morgani kes koostöös SEB-ga töötas välja võlakirjaprogrammi ja emissiooni. Juhtivkonsultant juriidilistes küsimustes Inglismaal oli Dentons, kuid kohalike juriidiliste küsimuste osas aitas ettevõtet Cobalt. J.P. Morgani ja SEB panga juriidiliseks konsultandiks Inglismaa seadusandluse osas oli Linklaters.

Käesoleva aasta 10. juulil omistati rahvusvahelise krediidireitingu agentuuri Standard & Poor’s poolt airBalticule esialgne krediidireiting BB- stabiilse väljavaatega.

Air Baltic on kindlakskujunenud piirkondlik lennufirma, mis mängib olulist rolli Baltikumi lennuühenduse tagamisel. Vastavalt viimasele äristrateegia konsultantide Roland Bergeri uuringule ulatus Air Balticu panus Läti SKP-sse 2018 aastal otseste ja kaudse tasude näol 2,5 protsendini ning lennufirma tegevus toetas ligikaudu 30 000 töökohta.