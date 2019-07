Kas Euroopa Keskpank üllatab jälle?

Kui USA börsid reageerisid tema sõnale tõusuga (Euroopa turud olid selleks ajaks juba suletud), tuli New Yorgi Fedi pressiesindajal anda selgitusi, et Williamsi avaldus oli teaduslik kõne, mis võttis kokku tema 20 aasta teadusuuringute tulemused, mitte kommentaar eesseisva intressimäära kehtestava koosoleku kohta.

Euroopa Keskpangalt (EKP) homme veel intressialandamist eriti ei oodata, ehkki turutehingud näitavad juba, et selle tõenäosus on üle 50 protsendi. Šveitsi suurpank UBS usub, et EKP teatab 0,10-protsendilisest intressi alandamisest septembris.

Siiski pole välistatud, et Draghi mingi üllatuse valmistab. Saksamaa suuruselt teine pank Commerzbank ennustab, et EKP alandab baasintressi juba homme ja seda tervelt 0,20 protsendipunkti võrra. Selle prognoosi põhjus on usk, et EKP tahab Föderaalreservist ees olla. Kui Fed intressi alandab, nõrgendab see dollarit ja tugevdab eurot, mis tähendab euroala ettevõtete ekspordi konkurentsivõime kahanemist.

«Pigem vastuseis euro tugevnemisele, mitte niigi üliväikeste laenukulude vähendamine, saab olema intressimäära alandamise peamiseks põhjuseks,» ütles teemaga kursis olev allikas Reutersile.

Juhul kui homme intressilangetamisest ei teavitata, muutub väga oluliseks koosolekujärgne pressikonverents, kus iga Draghi öeldud sõna jälgitakse suure tähelepanuga. Arvatakse, et kontekstis, kus ta räägib intressimäärade väga madalale jäämisest kuni järgmise suveni. kasutab ta lisaks fraasi «või madalamale».

Kõik muu võib kujuneda turgude jaoks pettumuseks.

«Inimesed kauplevad teadmisega, et enne aasta lõppu tuleb veel QE (quantitative easing – rahapoliitika lõdvendamine, st varaostuprogramm ehk rahatrükk), ja võib-olla on nad liikunud mõned sammud liiga ette,» ütles Financial Timesile investeerimispanga Jefferies Euroopa turgude vanemanalüütik Marchel Alexandrovich.

Mõned analüütikud usuvad ka, et EKP otsib võimalusi iseenda kehtestatud reeglitest mööda minna, et rahatrükki taasalustada. Nimelt ostis EKP alates 2015. aasta märtsist kuni eelmise aasta lõpuni kokku 2,6 triljoni euro väärtuses avaliku sektori võlakirju, millega jõudis üsna lähedale enda kehtestatud limiidile, et omandada võib kuni kolmandiku ühe riigi võlakirjadest.

«Nad võivad öelda, et on valmis suurendama limiiti, ja miks mitte seda teha?» ütles Reutersile varahaldusfirma Pictet Wealth Management strateeg Frederik Ducrozet. «Väga palju tööd see ei nõua,» lisas ta.

Jaapani finantskonglomeraadi Nomura arvates on ka valuutakauplejad seadnud Draghi lati üsna kõrgele.