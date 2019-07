Aktsiisilangetus pani inimesed odavat viina jooma

Rimi sisekommunikatsiooni spetsialist Taimi Tihhonov kinnitas, et läbimüügi kasvu on enim märgata odava viina puhul, mida on müüdud 1. juulist alates ligikaudu 25 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Lahja alkoholi müügi suurenemist pole Tihhonovi sõnul märgata, kuid ta märkis, et põhjuseks võib olla eelmise aasta kuum suvi.

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonispetsialist Liisa-Lotta Veiken rääkis, et alates juuli algusest on kauplused langetanud umbes 900 toote hinda. «Uus aktsiisimäär on kehtinud veidi üle kolme nädala, mistõttu suurematest muutustest on hetkel veel vara rääkida, kuid juba näeme kange alkoholi müügi kasvu ligi 20 protsendi võrra,» ütles ta. Ka Veiken toob esile, et lahja alkoholi müük on püsinud samal tasemel, kuid selle taga on arvatavasti eelmise aasta kuum suvi, mis mõjutas tarbimist.