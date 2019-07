Tallinna ja Helsingi vahel töötab maailma suurim ehituslaev Pioneering Spirit

Laeva ehitas Daewoo laevaehitustehas Lõuna-Koreas 2014. aastal ning ta sõidab Malta lipu all. Pioneering Spirit on üks mererajatiste ehitamisega tegeleva firma Allseas laevadest, mis on kaasatud gaasijuhtme Nord Stream 2 ehitusele. 2 300 kilomeetrine merealune gaasitoru ühendab Venemaa ja Saksamaa. See on suurim merealuse torujuhtme paigaldus firma Allseas ajaloos, teatab firma koduleht.