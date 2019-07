Võlakoorma all Muhu Leib sulgeb poode

Portaal Geenius kirjutab, et Tallinna lähedal Tabasalus märgati, et vaid aasta seal tegusteda jõudnud Muhu Leiva pagarikoda on tänaseks uksed kinni pannud. Samuti on 15. juulist puhkusel Tallinna sadama Muhu pagarikoda, kuid lõpuaega pole märgitud, mis on omakorda tekitanud külastajates kahtluse, kas pood üldse puhkuselt tagasi tuleb.