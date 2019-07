Kilvar Kessler: Swedbanki skandaal ei ole Rootsi-Eesti maavõistlus

Täna hommikul Äripäeva raadios artikit kommenteerinud Eesti finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessleri sõnul ei ole aga vahet, kas reegleid rikkus eestlane või rootslane - on rikkuja ja on norm, mida rikutakse. «Ma seda ei tahaks hästi osta praegu, et see on kuidagi Rootsi-Eesti maavõistlus. See on ikkagi üks kontsern,» lausus ta.