Aktsiisilangetus pani inimesed odavat viina jooma

Rimi sisekommunikatsiooni spetsialist Taimi Tihhonov kinnitas, et müüginumbrite tõusu on enim märgata odava viina osas, mille müük kasvas 1. juulist alates ligikaudu 25 protsenti võrreldes mullu sama perioodiga. Lahja alkoholi osas pole Tihhonovi sõnul tõusu märgata, kuid ta märkis, et põhjuseks võib olla eelmise aasta kuum suvi.

Coop keskühistu kommunikatsioonispetsialist Liisa-Lotta Veiken rääkis, et alates juuli algusest on kauplused langetanud umbes 900 toote hinda. «Uus aktsiisimäär on kehtinud veidi üle kolme nädala, mistõttu suurematest muutustest on hetkel veel vara rääkida, kuid juba näeme kange alkoholi müügi kasvu ligi 20 protsendi võrra,» ütles ta. Ka Veiken toob välja, et lahja alkoholi müügimahud on püsinud samal tasemel, kuid selle taga on arvatavasti eelmise aasta kuum suvi, mis mõjutab tarbimist.

«Kui vaadata hindasid enne ja pärast aktsiisi langetamist, siis näiteks Coopi enim müüdud 0,5-liitrine viin Ehe maksis enne 1. juulit 6,9 eurot ja pärast 1. juulit 5,39 eurot,» Veiken.

Prisma Peremarketi sortimendidirektor Pille Raaliste ütles, et kauplused on praeguseks langetanud 360 toote hinda ning lahja alkoholi hind on langenud keskmiselt 14 senti ja kange alkoholi hind 1,5 eurot. «Seni on aktsiisilangus tõstnud müüke keskmiselt 10 protsenti ning kange alkoholi müük on tõusnud rohkem kui lahja alkoholi oma,» ütles ta.

Maxima müügiosakonna juht Kadi Lainelo ütles, et müügikoguste osas on vara järeldusi teha. «Usutavasti saab esimesi sisukamaid kokkuvõtteid teha umbes 2-3 kuu möödudes ehk sügisel,» ütles ta.

Maxima alandas 17 populaarseima toote jaehinda kohe 1. juulil. «Pärast seda oleme tootehindu alandanud jooksvalt ja järk-järgult. Müügihinna alanemine kaupluses kajastub üldjuhul tarbijale vastavalt sellele, millal meie kauplustesse on jõudnud tootjatelt või maaletoojatelt ja edasimüüjatelt aktsiisilangetusest tulenevalt madalama hinnaga tooted,» ütles Lainelo.

Kuna tooteid on palju, siis on Lainelo sõnul keeruline hinnavahet välja tuua, aga võib öelda, et õlle, siidri ja muu lahja alkoholi puhul on jaemüügihind alanenud 10-26 senti pudeli kohta ning kangete alkohoolsete jookide puhul 1-4 eurot.