Algab võidujooks tuuleparkidele merel

Läänerannik on looduslikult sobiv

Täna Paldiski Energiasalve arendamisega tegelev Martin Kruus aga usub, et saarte läänerannik on looduslikult sobiv. «Gravitatsioonivundamendiga jääkindlate tuulegeneraatorite ehitamiseks on mere maksimaalne sügavus 33-35 meetrit,» ütles Kruus. Sügavamates kohtades kasutatav vaivundament ei ole Eesti merepõhja eripära tõttu kasutatav, kuid mereplaneeringus tuuleparkidele ette nähtud ala on Kruusi sõnul suurem, kui Eesti tarbimiseks vaja ning ka tuul on tema hinnangul just sobiv – mitte liiga tugev, et generaatoreid lõhkuma hakata.

Eesti Rooma Klubi liige, publitsist Kaupo Vipp tuuleenergeetikute optimismi ei jaga:

«Tuule- ja päikseenergia on väga sobiv lokaalsete elektrivarustuste

lahendusena seal, kus on võimalik tarbimist paindlikult reguleerida,

vajadusel vahepeal ka hoopis elektrita olla. Tsentraliseeritud võrkude

jaoks jäävad suured tuule- ja päikesejaamad probleemiks seni, kuni pole

toimivaid lahendusi mahukaile salvestamissüsteemidele ning

tootmispauside silumisele. Suurtes jaotusvõrkudes tekkivatest hädadest

on vastav hoiatav kogemus Hispaanial, aga Saksamaa energiewende on

reaalsuses tähendanud kasvavat sõltuvust Vene gaasist.



Globaalprobleemide taustal jääb faktiks, et päikese- ja tuuleenergia

seadmete ehitus, paigaldus ja hooldus on otsesõltuvuses

fossiilkütustest. Need seadmed ise ei suuda anda energiat endile

vajaliku tsemendi, betooni ja terase tootmiseks, maavarade

kaevandamiseks jne. Samuti pole tehnoloogiaid, et nende toodetud energia

arvel teostada neile vajalikku transporti, paigaldust ja teenindust,

olgu maal või merel. Selles mõttes on need IXX saj tehnoloogiad täna

fossiilkütuste derivaadid ja nende toodetava elektri hind jääb sõltuma

fossiilkütuste hindadest.



Tuulikuelektri energeetiline tasuvus (ERoEI) on kordades parem, kui

põlevkivielektril. Samas pole selge, milline oleks Hiiumaa taguse

hiid-tuulikupargi keskkonnamõju. Kas sellest tõusev kasu suudaks

ikka koelmualadele tekkiva kahju katta. Tegelik üleminek

taastuvenergiaile nõuaks põhimõttelist muutust senises kontseptsioonis

–loobumist tsentraalvõrgust ja hiid-parkidest ning kohandumist

lokaalsetele paindlikele lahendustele.»