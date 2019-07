Nõudlus Tokyo olümpiamängude piletite järgi ületab pakkumise kümnekordselt

Juunis korraldatud piletiloosis jäid ligemale 90 protsenti loosis osalenud Jaapani elanikest tühjade kätega. Piltetie väärtus tõuseb samas kosmilise kiirusega, kuigi Jaapan on nendega kauplemise keelanud. Väljaandega Japan Times rääkinud olümpiaentusiast Roy Tomizawa ütles, et ta taotles 16 erineva pileti ostmist, kuid ei võtinud loteriiga mitte ühtegi. Üle kogu maailma piletimüüki jälgiva Los Angelese firma TicketManager tegevjuht Ken Hanscom ütles, et sellist piletipuudust pole nad enne kohanud. Hanscon prognoosis ühtlasi, et tegu võib olla ühe kõigi aegade kõige populaarseima üritusega.

Terava puuduse tõttu on ürituse korraldajad otsustanud korraldada augustis uue loosi ja veel ühe millalgi hiljem sellel aastal. See ei muuda aga tõsiasja, et nõudlus ületab pakkumise vähemalt kümnekordselt. Sarnane olukord valitseb ka soovijate kulgas, kes paiknevad väljaspool Jaapanit. «Ma ei ole mitte kunagi näinud sellist huvi olümpiamängude vastu,» ütles Ladina-Ameerikas ja Kariibidel pileteid müüva ettevõtte Cartan Global töötaja Greg Harney, kes on käinud mänge vaatamas 18 korral.

Mängud avatakse 2020. aasta 24. juulil, mil Jaapanis lõõmab tohutult kuum, lämbe ja äärmuslikult niiske suvi. Kuna üritused toimuvad väljas, siis on külastajate tervis muutunud Tokyole üpriski tõsiseks probleemiks, millele pole head lahendust praeguse seisuga leitud. Teiseks tõsiseks probleemiks kujuneb tõenäoliselt ühistransport. Tokyo rongisüsteem on küll kiire ja täpne, kuid juba praegu ülekoormatud iga päev miljonitest tööle ja koju sõitvatest kontoritöötajatest ning turistidest. Tokyo linnavõimud on asunud pidama ettevõtetega läbirääkimisi, et nad lakseks oma töötajatel sellel perioodil kodust töötada.