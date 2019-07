Donald Trump tegi kaheks aastaks magusa kokkuleppe

«Kokkulepe on saavutatud,» kirjutas Trump sotsiaalvõrgustikus Twitter.

Lepe peab veel läbima kongressi mõlemad kojad, kuid näib, et selle teel pole enam takistusi.

Leppele on vastu seisnud konservatiivsed vabariiklased, kes ei poolda USA riigivõla suurendamist veel mitmesaja miljardi dollari võrra.

«Selle leppega proovime me vältida järjekordset valitsuse tööseisakut, mis on niivõrd kahjulik Ameerika rahva vajaduste täitmisele ja avaliku sektori töötajate töö austamisele,» ütlesid esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja senati vähemuse liider Chuck Schumer ühisavalduses.

Lepe tagab selle, et Washington jätkab kulude katmiseks laenamise kursil, mis on tagasilöök Valgele Majale, mis on seadnud eesmärgiks kulude ja riigivõla kärpimise.