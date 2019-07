Maailma suurim kohvikukett Starbucks siseneb tehnoloogiasektorisse

USAst Seattle'i linnast pärit kohvihiiglane soetas omale 2015. aastal asutatud digiettevõtte nõukogus ühe koha. Starbucksi eesmärgiks on kiirendada mobiilsete maksete levikut kõigis oma esindustes üle kogu maailma. Brightloom hakkab arendama Starbucksile mobiilimaksete, mobiiliga tellimise ja toodete kojutoomise lahendusi. Mõlemad ettevõtted hakkavad kõnealust platvormi müüma ka kõigile teistele restoranikettidele, kes on digitaliseerumisest huvitatud.

Starbucks on maailma suurim kohvikukett, millel on üle kogu gloobuse ligemale 30 000 esindust. Digitehnoloogiate levik on aga erinevates Starbucksi kohvikutes väga ebaühtlane ja see on probleem, mida ettevõte soovib parandada. Näiteks alla poole maailma Starbucksi kohvikutest kasutavad ettevõtte mobiilirakendust. Ainult kaheksa kohvikut üle kogu maailma pakuvad digitaalsete maksete võimalust.