Raivo Vare: Eestit vaevavad jõuka ühiskonna probleemid

Siseministeerium tuli eelmisel nädalal avalikkuse ette seadusemuudatusega, millega pannakse suurem kohustus ja vastutus ettevõtetele, kes kasutavad lühiajaliselt võõrtööjõudu. Ühe muudatusena peavad alltöövõtjad hakkama kontrollima, kas välismaa tööjõurendiga tegeleval firmal on ette näidata ka reaalne majandustegevus.

Nagu kõigil poliitilistel poliitilistel probleemidel – ja see on peamiselt poliitiline probleem –, võivad lahendused olla halvad ja väga halvad. Idee ise on ju püha – piirata ebaseadusliku raha liikumist ja tagada maksude laekumine. Siiski näib seaduseelnõu praegu toores. Majanduslikku mõtet ei näi olevat lõpuni mõeldud.