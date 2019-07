Uued paljastused: Swedbanki rahapesusüü vajus Eesti juhtide õlule

Ehkki rootslaste kõhutunne ütles, et midagi võib valesti olla, said nad Eesti kontorilt pidevalt rahustavaid vastuseid. Kõik on korras, rahapesurisk on väike ja me teame kõigi oma kliendikontode omanikke ja lõplikke kasusaajaid, öeldi neile siit.