HKScani eksjuhid Soorm ja Tuvi hakkasid taas seakasvatust juhtima

Muuhulgas nõudis HKScani tütarfirma Rakvere Farmid Soormilt ja Tuvilt üle 56 000 euro ning viiviseid, kuna leidis, et nad andsid juhatuse liikmetena ettevõttele kuuluvaid kinnisasju pikaajalisele rendile OÜ-le Saimre ja Saimre Viljakasvatusele.

Rakvere Farmid väitis, et nii Soormil kui ka Tuvil on nendes osaühingutes varjatud osalus. Saimre Agro tegelike kasusaajate hulka kuuluvad Krediidiinfo andmetel muuhulgas Ain Soorm ja Sten Tuvi.

Soorm oli seisukohal, et rentnikul oli lisaks rendi tasumise kohustusele veel hulk muid kohustusi, millega oli ilmselgelt arvestatud ka rendihinda kokku leppides ning see oli sõlmitud mõistlikel tingimustel.

Soome lihatööstuskontsern HKScan tuvastas 2016. aastal sisejuurdluses, et ettevõtte Baltikumi juhtkonna liikmed eesotsas ettevõtte juhi Teet Soormiga on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, mistõttu lõpetati töötsuhted juhtkonna endiste liikmetega.

Postimees kirjutas nädal tagasi, et HKScan Estonia juht Anne Mere ei välista koostööd Soormi ja Tuviga seotud ettevõtetega. Näiteks küsimusele, kas välistatud on koostöö kaheksa firmaga, millega olid Soorm ja Tuvi seotud ning mille hulka kuulus ka Saimre Seakasvatuse OÜ, jäi HKScani juht kidakeelseks. «Vastavalt lepingutingimustele ei saa me lepingute osalisi avalikustada ega kommenteerida ka olemasolevaid või tulevasi koostöösuhteid,» ütles Mere.