Ülemiste terminali ideekonkurssi tähtaeg lükkus edasi

Tallinn, EESTI 06FEB19 Rail Baltica kavandatav terminali hoone Ülemistel. Trammide, busside ja Rail Baltica terminal Ülemistel. 3+1 arhitektid. Pildil on vasakult Siim Tiisvelt, Kerstin Kivila (kampsuniga), Hanna- Liisa Mõtus (mantliga), Markus Kaasik (esiplaanil), Mihkel Meriste (kõige taga jopega), Ilmar Valdur (musta pluusiga) ja Gert Guriev (paremal ääres). Tegemist on võistlustöö täiendanud arhitektidega. Seisavad kohas, kuhu ehitati trammitee, mis arvestab nende tulervase projektiga. Within the framework of the preparatory Works, passenger stops will be erected in Tallinn, in the Ülemiste. tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX