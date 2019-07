Uuring: inimestel pole halli aimugi, kui palju nad pensioni saama hakkavad

Vanusegrupi 40-50 huvi oma pensionipõlves saadava sissetuleku vastu on võrreldes teiste vanusegruppidega erakordselt madal. Uuring näitas, et ligi 80 protsenti Eesti elanikest ei ole kursis, kui suur osa maksudest läheb nende tulevikku kindlustavatesse sammastesse.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse liige Triin Messimas ütles, et nad oleks pigem oodanud, et meie pensionialane teadlikkus on tõusnud, kuna viimasel ajal on Eesti pensionisüsteemist ja selle reformimiskavadest meedias palju räägitud.