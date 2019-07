Võru meeste miljoniäri: ääremaalt pärit poekett ampsab turult järjest uusi tükke

Sajandi alguses Võrus esimese poe avanud Magaziinil on praegu üle Eesti juba 13 kauplust. Ettevõte müüb erinevaid kodu- ja köögitarbeid, jalatseid, rõivad, aga ka paate ja kalastusvahendeid, mis on tähelepanu äratanud eelkõige taskukohaste hindade poolest.

Möödunud aastal kasvas Magaziini kaupluseketi, ärinimega KPG Kaubanduse OÜ käive pea veerandi võrra, 20,4 miljoni euroni. Seejuures kasumit teeniti 1,4 miljonit eurot. Varasematel aastatel on kasum veelgi suurem olnud.

Eelmisel aastal avati uued poed näiteks Sillamäel ja Võrus. Tänavu on plaanis veelgi laieneda, muu hulgas Saaremaale. Magaziini juhatus märgib majandusaasta aruandes, et nende eesmärk ongi oma kaubamärgi tuntust üle Eesti suurendada.

Samas möönab juhatus, et hulgimüügi laiendamine turul, kus tegijaid on juba niigi palju ja kus suured kaubandusketid tarnivad kaupa otse tootjatelt, on parasjagu keeruline.